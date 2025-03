В итальянском Турине автобус без пассажиров упал в реку, водитель погиб

В итальянском городе Турин туристический автобус без пассажиров по неизвестным причинам съехал с дороги и упал в реку По.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером 26 марта в центре Турина, на глазах у многих людей. Автобус, двигаясь задним ходом, проломил барьер и упал в воду. Перед тем он также задел трех женщин-пешеходов, которые не успели отскочить, их травмы незначительны.

Первыми на помощь прибыли люди на каноэ, которые были рядом на воде. Они разбили стекло, вытащили водителя из кабины и пытались реанимировать его, но спасти 64-летнего мужчину не удалось. После этого спасательные службы, которые доехали на место, проверяли, были ли в салоне другие люди.

Выяснилось, что автобус направлялся забирать группу школьников после экскурсии и почти прибыл на место.

В полиции называют счастливым стечением обстоятельств то, что водитель не успел забрать группу, и что на набережной на его пути не встретилось больше людей.

BUS TORINO, IN CORSO OPERAZIONE RECUPERO



Proseguono le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco per il bus precipitato nel Po a #Torino.

le squadre stanno intervenendo con l’autogrù per il recupero del mezzo e consentire la completa ispezione dell’area da parte dei… pic.twitter.com/TLJBLNmvp5