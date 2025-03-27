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В итальянском Турине автобус без пассажиров упал в реку, водитель погиб

Новости — Четверг, 27 марта 2025, 11:02 — Мария Емец

В итальянском городе Турин туристический автобус без пассажиров по неизвестным причинам съехал с дороги и упал в реку По.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером 26 марта в центре Турина, на глазах у многих людей. Автобус, двигаясь задним ходом, проломил барьер и упал в воду. Перед тем он также задел трех женщин-пешеходов, которые не успели отскочить, их травмы незначительны.

Первыми на помощь прибыли люди на каноэ, которые были рядом на воде. Они разбили стекло, вытащили водителя из кабины и пытались реанимировать его, но спасти 64-летнего мужчину не удалось. После этого спасательные службы, которые доехали на место, проверяли, были ли в салоне другие люди.

Alessandro di Marco / PAP/EPA
Alessandro di Marco / PAP/EPA

Выяснилось, что автобус направлялся забирать группу школьников после экскурсии и почти прибыл на место.

В полиции называют счастливым стечением обстоятельств то, что водитель не успел забрать группу, и что на набережной на его пути не встретилось больше людей.

На прошлой неделе во Франции произошло ДТП с участием четырех автобусов, которые перевозили военнослужащих, в результате которого пострадали 36 человек.

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