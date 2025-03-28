Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина получила от США проект экономического соглашения о недрах, и сказала, что сейчас оно прорабатывается.

Об этом она сказала во время заседания в Верховной Раде в пятницу, 28 марта, цитирует Интерфакс-Украина, передает "Европейская правда".

По словам Свириденко, правительство нацелено достичь консенсуса по соглашению по минералам с США и призывает воздержаться от его комментирования.

"Это рабочая версия, которая, по сути, отражает позицию юридических американских советников. Мы формируем свою позицию, и сейчас процесс также формализован", – сказала она.

Украинский министр заверила, как только будет достигнут консенсус, правительство обязательно выйдет с публичной позицией к депутатам Рады.

"Когда будет необходимо, мы конечно выйдем с консультациями к Верховной Раде. Любые публичные дискуссии сейчас по тексту этого соглашения наносят только вред переговорам и нам мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами", – добавила она.

Напомним, 28 февраля соглашение на эту тему уже было готово к подписанию. После эмоциональных переговоров Украина и США пришли к компромиссу по этому документу, поэтому его должны были заверить в Вашингтоне, в присутствии двух президентов.

Однако в тот день встреча в Овальном кабинете началась публичной перепалкой Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Переговоры президентов были отменены.

27 марта украинский президент заявил, что пока нет финальной версии соглашения об использовании украинских минеральных ресурсов с США, подписание которого в администрации Трампа ожидают в ближайшее время.

"ЕвроПравда" писала, что администрация Трампа вернула в соглашение о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Также информировали, что новый текст соглашения с США о недрах может противоречить намерению Украины вступить в Европейский Союз из-за жестких ограничений, существенно влияющих на экономический суверенитет Украины.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.