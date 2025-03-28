США ищут яйца в Европе, однако она вряд ли сможет помочь

Министерство сельского хозяйства США обратилось к Германии, Италии, Польше и Швеции с просьбой помочь решить проблему дефицита яиц, вызванную вспышкой птичьего гриппа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Правительство США ведет "глобальную охоту" на яйца, ища возможности экспорта из стран Европы и других регионов, чтобы уменьшить острый дефицит яиц. Но обеспечение американцев яйцами будет затруднено для иностранных производителей – и не из-за политической напряженности относительно импортных тарифов.

В частности, европейские страны не имеют много избыточных яиц из-за собственных вспышек птичьего гриппа и растущего внутреннего спроса накануне Пасхи. А одним из самых больших препятствий является подход Соединенных Штатов к предотвращению заражения сальмонеллой.

Американские правила безопасности пищевых продуктов требуют, чтобы свежие яйца были продезинфицированы и охлаждены до того, как они попадут к покупателям. В Европейском Союзе стандарты безопасности требуют, чтобы яйца сорта А продавались немытыми и без длительного охлаждения.

В некоторых частях Европы потребители часто покупают яйца, на которых еще остались перья и куриный помет. Яйца не моют в большинстве из 27 стран ЕС из-за опасений, что удаление естественного защитного покрытия со скорлупы делает их более уязвимыми к бактериям.

Хотя правила Европейского Союза утверждают, что столовые яйца "не подлежат мытью или очистке", страны-члены имеют определенную свободу действий в этом вопросе. Генеральный директор Датской яичной ассоциации Йорген Нюберг Ларсен сказал, что национальные обычаи являются частью этого: например, мытые яйца являются нормой в Швеции. Но Швеция и Норвегия, которая не входит в ЕС, сообщили США, что у них нет лишних яиц для экспорта, сказал Ларсен.

По словам Ларсена, сейчас увеличение яичного импорта в США из Европы, скорее всего, будет происходить в виде порошка или других продуктов, которые можно поставлять в замороженном или сушеном виде. Такой ответ дала американским чиновникам и торговая ассоциация Польши.

Ранее также сообщалось, что Соединенные Штаты обратились к Дании с просьбой экспортировать больше яиц на фоне дефицита и значительного роста цен на этот товар.

Президент США Дональд Трамп пообещал снизить цены на яйца в первый день своего пребывания в должности, но в феврале цены выросли на 59% в годовом измерении.