В ЕС хотят узаконить "итальянскую модель" зарубежных центров для мигрантов

Европейская комиссия во вторник, 11 марта, предложила единый механизм возвращения нелегальных мигрантов, который, в частности, предусматривает возможность создания в третьих странах центров для их временного содержания.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Предложение Еврокомиссии предусматривает создание Общеевропейской системы возвращения мигрантов в соответствии с принятым в 2024 году обновленным Пактом о миграции и убежище.

"Поскольку уровень возвращения мигрантов в ЕС сейчас составляет лишь 20%, а фрагментация различных систем создает возможности для злоупотреблений, необходима современная, простая и эффективная правовая база", – объясняет исполнительный орган ЕС.

Среди ключевых положений предложения – создание "центров возвращения", которые позволяют государствам ЕС заключать соглашения с третьими странами о временном содержании там нелегальных мигрантов до их возвращения.

Такие центры, которые уже создала Италия в рамках соглашения с Албанией, при этом должны соответствовать "международным стандартам и принципам прав человека", отмечают в Еврокомиссии.

Другие положения предусматривают принятие единого регламента ЕС о возвращении мигрантов (сейчас каждое государство имеет собственные процедуры), взаимное признание решений о возвращении, а также ужесточение правил для мигрантов, совершивших преступления или представляющих угрозу безопасности.

Сейчас вопросы возвращения мигрантов из Евросоюза в их родные страны на уровне ЕС регулируются директивой от 2008 года, и в прошлом году президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала ее обновить.

Напомним, Италия еще в прошлом году заключила двустороннее соглашение с Албанией о создании двух центров для временного содержания мигрантов, которые подаются на убежище в Италии.

Но эти центры фактически стоят пустыми, потому что итальянские суды увидели противоречия в указе правительства Италии и законодательстве ЕС относительно того, какие страны происхождения мигрантов можно считать безопасными.