Спікер Сейму Польщі, що балотується у президенти, виступив за заборону смартфонів у школах

Спікер Сейму Польщі, кандидат у президенти від блоку "Третій шлях" Шимон Головня висловився за заборону смартфонів у школах.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Головня зробив такі заяви під час зустрічі у місті Вельбарк на півночі країни. На пресконференції він зачепив проблему зростаючої проблеми кібербулінку серед дітей та підлітків.

"Смартфони у школах відіграють погану роль, тож їх потрібно заборонити. Якщо дитина не буде відволікатися на смартфон протягом 7-8 годин у школі, то хоча б вона буде зайнята чимось іншим, коли повернеться додому і візьме його в руки", – сказав Головня.

Він також сказав, що ближчим часом почне краще розуміти проблеми у школі, тому що його власна донька пішла у перший клас.

Останнім часом подібні нововведення обговорюють або вже впровадили у багатьох країнах Європи.

Приміром, у Латвії заборонили користуватися мобільними телефонами під час перебування у школі учням 1-6 класів.

У Франції в межах пілотного проєкту з січня 2025 року учні початкової та молодшої середньої школи визначених закладів повинні залишати свої смартфони в шафці при вході до школи.

У Фінляндії Комітет з конституційних прав не побачив проблем із законопроєктом про заборону використовувати смартфони та інші подібні пристрої під час уроків у школі.

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