Полиция считает, что на людей в центре Амстердама напал украинец из Донецкой области

Мужчину, который в четверг ранил ножом пятерых человек в центре Амстердама, идентифицировали как 30-летнего гражданина Украины из Донецкой области – однако он имел при себе и документы на другие имена.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Полиция Амстердама установила личность мужчины, которого задержали на месте после нападения с ножом на пять человек в центре города 27 марта.

Правоохранители считают, что это гражданин Украины 30-летнего возраста из Донецкой области. Пока непонятно, он с контролируемой Украиной части Донецкой области, или территорий, которые под оккупацией.

С установлением личности были трудности, поскольку у мужчины после ареста обнаружили удостоверение личности на разные имена. Он заселился в отель в Амстердаме накануне нападения, в среду.

Какие другие документы были у него, не сообщается.

Мужчина имеет ранение, поэтому находится в госпитале при пенитенциарном учреждении. Он должен предстать перед судом во вторник 1 апреля для определения дальнейшей меры пресечения.

В полиции пока не комментируют, какими могли быть мотивы подозреваемого.

Нападение произошло 27 марта вблизи площади Дам в Амстердаме. Мужчина с ножом набросился на прохожих и ранил пятерых. Нападавшего остановил британский турист – ему удалось прижать того к земле и удерживать так до приезда полиции.

Впоследствии сообщили, что пострадавшими являются двое американцев пожилого возраста, 26-летний поляк, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя девушка из Нидерландов.

Мэр Амстердама наградила британца за его храбрый поступок и отметила, что он не захотел публично раскрывать свое имя.