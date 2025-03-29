СМИ: Вэнс призвал уволить советника Трампа по нацбезопасности из-за чата в Signal

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз призвали Дональда Трампа уволить своего советника по нацбезопасности из-за скандала о переписке в мессенджере Signal.

Об этом говорится в материале издания Politico, пишет "Европейская правда".

По информации собеседников Politico, Вэнс, Уайлз и руководитель кадрового отдела Белого дома Серджиу Гор предложили Трампу на встрече в среду рассмотреть возможность увольнения Майкла Уолтца.

Президент США, по словам источников Politico, согласился, что Уолц "облажался", но в итоге решил пока не увольнять его, чтобы не дать "либеральным СМИ" и Демократической партии повода заявлять о своей правоте.

Как говорится в материале, сразу после развертывания скандала с Signal в администрации Трампа нарастало возмущение из-за действий Уолтца: он не только не признал вину в ситуации, но и не предложил – по крайней мере формально – своей отставки.

Но уже после встречи Трампа с Вэнсом и Уайлз в среду советник по нацбезопасности публично взял на себя ответственность за инцидент – хотя и продолжил возлагать вину на журналиста, который написал о чате.

Два источника Politico предположили, что Трамп в конце концов уволит своего советника по нацбезопасности.

"Пока что они (администрация Трампа. – Ред.) будут держаться за него (Уолтца. – Ред.), но через пару недель он уйдет", – спрогнозировал один из них.

Инцидент начался на этой неделе, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, где утверждал, что советник Трампа по вопросам нацбезопасности ошибочно добавил его в чат Signal, где топ-чиновники администрации обсуждали удары по Йемену.

Поскольку в последние дни и сам Трамп, и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic в среду опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, которая наносила удары по Йемену.