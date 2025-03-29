Чешская армия почтила добровольцев, которые погибли, защищая Украину

Командование информационных и кибернетических сил Чехии почтило память четырех чехов, которые отдали свою жизнь в борьбе с российской агрессией и экспансионизмом в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в серии сообщений командования на Х.

В чешской армии отметили, что "десятки чешских героев поехали в Украину, чтобы защитить нас от российской угрозы". В сообщениях они упомянули четырех из погибших чехов, о которых стало известно.

Чешское Командование информационных и кибернетических сил вспомнило в частности о Михале Я., одного из первых, кто присоединился к Интернациональному легиону. Он погиб в июне 2022 года, защищая Донецкую область.

Бывший резервист Карел Кучера поехал в Украину в мае 2022 года, служил в Интернациональном легионе. Погиб в марте 2023-го в 22-летнем возрасте во время обороны Бахмута. Награжден орденом "За мужество" от президента Украины и медалью "За героизм" от президента Чехии.

Основатель проекта "Феникс" по подготовке медиков и оказанию первой помощи Мартин К., позывной "Тейлор", погиб в возрасте 38 лет после тяжелого ранения на Луганщине.

А в феврале 2024 года в боях за Авдеевку погиб чешский легионер Томаш З. " Его сослуживцы видели, как его позицию накрыли минометным огнем. После этого Томаш больше не появлялся", – говорится в сообщении.

"Это четверо из многих героев, которые знали, что на Востоке борется не только судьба Украины, но и то, что результат войны в корне повлияет на мир, в котором мы будем жить", – говорится в заметке Командования информационных и кибернетических сил Чехии.

Известно, что десятки чехов пошли воевать в Украину добровольцами, а тысячи других присоединились к сбору средств в поддержку Украины и ее защитников.