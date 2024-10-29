Президент Чехии посмертно наградил чешского добровольца, погибшего под Бахмутом

Президент Чехии Петр Павел на День независимости страны посмертно наградил чешского добровольца Карела Кучеру, который защищал Украину в рядах Иностранного легиона и погиб под Бахмутом.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Петр Павел наградил Карела Кучеру медалью "За героизм" – государственной наградой Чехии, которая вручается за военные подвиги и другие поступки, связанные с риском для жизни с целью спасения людей или больших материальных ценностей.

Карел был родом из городка Раковник, что к западу от Праги, с детства интересовался военным делом и в конце концов пошел учиться в военный вуз в Брно. По словам родителей, он еще до 2022 года активно следил за событиями в мире и неоднократно говорил о своих предчувствиях, что надвигается большая война.

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Из публикации IDNES

Его отец Мартин рассказывал, что в ночь на 24 февраля сын разбудил его, чтобы срочно сказать о начале полномасштабного вторжения России в Украину. Первое время юноша активно донатил на нужды армии, а через несколько месяцев решил ехать в Украину добровольцем и сначала не признавался, куда на самом деле поехал, так и не добившись официального разрешения от тогдашнего президента Милоша Земана.

Он объяснял свою мотивацию в том числе тем, что в случае покорения Путиным Украины через некоторое время с Россией придется воевать уже другим государствам Европы, и уже не только с российскими солдатами, но и принудительно мобилизованными украинцами. Он дважды ненадолго возвращался в Чехию, но сразу начинал рваться обратно, объясняя, что волнуется за побратимов.

Карел погиб в марте 2023 года под Бахмутом. В Украине он посмертно награжден орденом "За мужество".

Ранее в этом году президент Литвы Гитанас Науседа лично пришел на прощание с литовским добровольцем Тадасом Тумасом. Он погиб под Бахмутом в начале февраля.

Напомним, также на этой неделе стало известно о гибели в Украине еще одного добровольца из Грузии. В начале августа на Луганщине погиб 26-летний доброволец из Финляндии.