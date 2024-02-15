Под Авдеевкой погиб доброволец из Чехии

Министерство иностранных дел Чехии подтвердило гибель во время боевых действий в Украине чешского гражданина – уже четвертого с начала полномасштабного российского вторжения.

Это следует из комментария представителя МИД Чехии Дэниеля Дрейка для портала Seznam Zprávy, сообщает "Европейская правда".

"Я могу подтвердить гибель чешского гражданина в выходные под Авдеевкой", – отметил представитель чешского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что МИД подтверждает гибель четырех чешских граждан с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

О гибели чешского добровольца утром 15 февраля сообщило волонтерское движение Vozím drony na Ukrajinu.

"Его сослуживцы видели, как его позиция попала под минометный обстрел. До этого дня он не приехал, а на его позиции уже находятся россияне", – добавили там.

Украинская армия уже несколько месяцев держит оборону Авдеевки перед все более сильным натиском оккупантов. В последние дни положение ухудшается и, по некоторым сообщениям, украинским силам может даже угрожать окружение в городе.