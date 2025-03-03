NYT: Трамп обсудит приостановление или отмену военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в понедельник обсудит возможное приостановление или полную отмену военной помощи Украине, включая вооружение, оплаченное еще администрацией Байдена.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника администрации, который говорил на условиях анонимности, передает "Европейская правда".

Представитель администрации Трампа сообщил, что Трамп встретится в понедельник со своими главными помощниками по национальной безопасности, в том числе с государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины.

Среди них – приостановление или отмена американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные во времена администрации Байдена, сказал чиновник.

В минувшие выходные уже звучали сообщения, что администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине в ответ на высказывания президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу и его неуступчивость в мирном процессе.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу 28 февраля после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

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