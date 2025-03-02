Премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине и Лондон будет играть в ней ключевую роль

Об этом Стармер заявил на пресс-конференции после саммита в Лондоне, сообщает "Европейская правда".

Стармер заявил, что лидеры договорились о продолжении военной помощи и усилении экономического давления на Россию, и они будут настаивать на том, что Украина должна быть за столом мирных переговоров.

Он подтвердил планы собрать "коалицию желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения, в котором Великобритания должна играть ведущую роль.

"Мы будем продолжать развивать коалицию желающих защитить соглашение в Украине и гарантировать мир", – заявил Стармер.

По его словам, не каждая страна сможет сделать свой вклад, но это не значит, что они будут сидеть сложа руки.

"Наоборот, те, кто желает, должны усилить планирование уже сейчас и с реальной неотложностью. Великобритания готова вместе с другими поддержать это сапогами на земле и самолетами в воздухе", – заявил он.

Стармер говорит, что "ряд стран" изъявил желание присоединиться к "коалиции желающих", но считает, что именно они должны объявить об этом.

Он добавил, что принимает "позицию других стран, которые, возможно, не чувствуют, что хотят внести свой вклад таким образом", но считает, что необходимо "двигаться вперед" и "придать определенный импульс" мирным переговорам.

Стармер также объявил о предоставлении Украине 1,6 млрд фунтов стерлингов (2 миллиарда долларов) на закупку 5 тысяч зенитных ракет.

Ранее Стармер заявил, что такой момент для безопасности Европы выпадает раз в поколение.