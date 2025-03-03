Руководители государств Балтии поговорили с Зеленским о длительном мире в Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кристен Михал провели видео-разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о достижении справедливого и прочного мира в Украине, а также сохранении трансатлантической связи.

Об этом президент Латвии Ринкевичс сообщил на своей странице в социальной сети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Ринкевичс, Науседа и Михал обсудили по видеосвязи с Зеленским достижения мира в Украине, трансатлантические отношения и европейскую интеграцию.

"Хорошая онлайн-дискуссия с президентом Владимиром Зеленским, президентом Гитанасом Науседой и премьер-министром Кристеном Михалом о дальнейших шагах для достижения справедливого и прочного мира в Украине, важных для работы над европейской интеграцией и сохранением трансатлантической связи", – написал Ринкевичс.

Напомним, что ранее в Литве назвали ошибкой неприглашение стран Балтии на саммит в Лондоне 2 марта, несмотря на то, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел отдельную беседу с руководством стран Балтии.