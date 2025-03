Очільники держав Балтії поговорили з Зеленським про тривалий мир в Україні

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Литви Гітанас Науседа та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал провели відео-розмову з президентом України Володимиром Зеленським про досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, а також збереження трансатлантичного зв’язку.

Про це президент Латвії Рінкевичс повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Рінкевичс, Науседа та Міхал обговорили за відеозв’язком з Зеленським досягнення миру в Україні, трансатлантичні стосунки та європейську інтеграцію.

"Гарна онлайн-дискусія з президентом Володимиром Зеленським, президентом Гітанасом Науседою та прем'єр-міністром Крістеном Міхалом про подальші кроки для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, важливі для роботи над європейською інтеграцією та збереженням трансатлантичного зв'язку", – написав Рінкевичс.

Good online discussion with President @ZelenskyyUa 🇺🇦, President @GitanasNauseda 🇱🇹 and Prime Minister @KristenMichalPM 🇪🇪 on further steps to achieve just and lasting peace in Ukraine, important to work on European engagement and to preserve transatlantic bond pic.twitter.com/ChaODA1gzX