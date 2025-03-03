Угорщина продовжує висувати ультиматуми щодо України перед самітом ЄС

Напередодні позачергового саміту лідерів Європейського Союзу 6 березня Угорщина продовжує погрожувати заблокувати включення згадки про підтримку України до його підсумкової заяви, а також натякає, що може відмовитися продовжувати санкції ЄС проти російських фізичних осіб 10 березня.

Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач, цитуючи міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, у соціальній мережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Сійярто, за словами Ковача, заявив, що підтримав пропозицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виключити будь-які згадки про Україну з підсумкової заяви лідерів ЄС 6 березня, а також натякнув, що рішення щодо підтримки Угорщиною продовження санкцій проти російських фізичних осіб ще не прийняте.

"Напередодні саміту ЄС, який відбудеться цього тижня, міністр закордонних справ Сійярто наголосив на розбіжностях між фракціями, які виступають за мир і війну. Міністр підтримав пропозицію прем'єр-міністра Орбана виключити будь-які висновки щодо України з підсумкової заяви саміту, стверджуючи, що вимушений консенсус лише поглибить розбіжності", – написав Ковач.

Щодо санкцій ЄС, то, за словами речника уряду, Петер Сійярто заявив, що "Брюссель вже порушив дві з чотирьох гарантій, які він надав для енергетичної безпеки Угорщини".

"Тому він (Сійярто) звернувся за роз'ясненнями до глави зовнішньополітичного відомства ЄС перед прийняттям рішення про продовження санкцій проти російських фізичних осіб, яке має бути ухвалене до 10 березня", – повідомив Золтан Ковач.

Нагадаємо, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на саміті ЄС мають вирішити "увійти у прямі переговори з Росією про припинення вогню і сталий мир в Україні".

За даними ЗМІ, в проєкті рішення саміту йдеться про необхідність надійних гарантій безпеки для України у ході будь-яких потенційних переговорів про завершення війни.

Варто зауважити, що глава Євроради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів ЄС 6 березня, що буде присвячений європейській обороні і Україні.