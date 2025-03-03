Трамп не считает, что "соглашение об ископаемых" мертво

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает, что так называемое "соглашение об ископаемых", которое должны были подписать в Белом доме в пятницу, "мертво".

Об этом он сказал во время выступления в Белом доме в понедельник, пишет "Европейская правда".

Президент США сказал, что подробно будет говорить на эту тему завтра в своем обращении к Конгрессу State of the Union.

"Я дам вам знать. Мы выступаем с речью, вы, наверное, слышали об этом, завтра вечером, поэтому я дам вам знать завтра вечером. Но нет, я так не думаю. Я думаю, что это большая сделка для нас", – сказал Трамп, отвечая на вопрос, считает ли он соглашение „мертвым".

Трампа также спросили, что он хотел бы увидеть от украинского президента Зеленского, чтобы перезапустить переговоры.

"Я просто думаю, что он должен быть более благодарным, потому что эта страна прошла с ними через все испытания", – сказал Дональд Трампа.

Подписание соглашения сорвалось после того, как Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом, а его совместная пресс-конференция с Трампом была отменена.

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