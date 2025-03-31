СМИ узнали, в какую страну Трамп совершит первый зарубежный визит

Президент США Дональд Трамп свой первый зарубежный визит во время второго срока на посту осуществит в Саудовскую Аравию.

Об этом стало известно порталу Axios от источников, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается в публикации, решение Трампа отправиться в Саудовскую Аравию в свою первую зарубежную поездку свидетельствует о том, насколько тесными стали отношения между его администрацией и странами Персидского залива, особенно когда речь идет об экономическом сотрудничестве и инвестициях.

Поездка происходит в тот момент, когда администрация Трампа пытается восстановить перемирие в Газе и заставить ХАМАС освободить новых заложников.

Портал напоминает, что во время предыдущего президентского срока свою первую зарубежную поездку Трамп также совершил в Саудовскую Аравию.

В начале марта Трамп заявлял журналистам в Овальном кабинете, что, вероятно, посетит Саудовскую Аравию "в ближайшие полтора месяца".

По словам источников, потенциальная поездка обсуждалась в течение последних недель между высокопоставленными чиновниками США и их саудовскими коллегами, в том числе в кулуарах переговоров о войне в Украине, которые проходили в Саудовской Аравии.

Один из источников, знакомый с планами, сообщил, что одной из дат, которая обсуждалась для визита, было 28 апреля, но его отложили.

Сейчас планируется, что Трамп поедет в Саудовскую Аравию в середине мая, добавил источник.

Представитель администрации Трампа сообщил, что сейчас ведется планирование поездки в Саудовскую Аравию.

"Переговоры будут посвящены обсуждению иностранных инвестиций, укреплению отношений со странами Персидского залива и прекращению конфликта на Ближнем Востоке", – сказал представитель Белого дома.

Белый дом и посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне отказались от комментариев.

Напомним, в минувшие выходные в поместье Трампа в Мар-а-Лаго приезжал президент Финляндии Александр Стубб. В ходе встречи, среди прочего, президенты играли в гольф.

Впоследствии финский президент рассказал, что США разрабатывают санкции против России, если она откажется прекратить огонь в Украине или нарушит режим тишины.

Стубб также сообщил, что Трамп интересовался у него, можно ли доверять главе Кремля Владимиру Путину.