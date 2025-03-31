Арестованная лидер Гагаузии, просившая защиты у Путина, обратилась и к Трампу

Арестованная в Молдове лидер автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул написала письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в ситуацию, упомянув, что обратилась также к президенту Турции.

Как сообщает "Европейская правда", текст письма опубликовало издание Newsmaker, отметив, что сначала оно появилось в гагаузских информационных ресурсах.

В письме Гуцул призывает Трампа защитить ее от несправедливого преследования.

"Вы являетесь лидером великой державы, а я – руководительница небольшого автономного региона. Но у нас есть кое-что общее: нас обоих выбрал народ, несмотря на пропагандистские усилия и давление коррумпированных глобалистских элит. Пишу вам, господин президент, из-за решетки тюрьмы №13 в Молдове, куда меня поместили по сфабрикованным обвинениям, и обращаюсь к вам как защитник демократических ценностей", – говорится в начале письма.

Объясняя Трампу предысторию того, почему регион является автономией, Гуцул вспомнила "отцов-основателей Гагаузии".

Она заявила о "нарушении Молдовой священных договоренностей" по региону "с согласия ЕС и Соединенного Королевства", и заявила, что в Молдове "разворачивается румынский сценарий" – имея в виду то, как одиозного Кэлина Джорджеску отстранили от выборов.

"Господин президент, гагаузский народ всегда имел глубокое уважение к американским идеалам свободы и справедливости. Сегодня мы обращаемся к вам за моральной и политической поддержкой. Ваше лидерство может предотвратить то, что эта ситуация перерастет в новый гражданский конфликт... Верим, что решительная позиция США может заставить Кишинев прекратить усилия по подрыву легитимных основ нашей автономии, прекратить политические преследования и освободить незаконно задержанных", – пишет Гуцул.

"Призываю вас задействовать все имеющиеся дипломатические инструменты, чтобы предотвратить углубление кризиса... Я также писала Его Превосходительству Президенту Путину и Его Превосходительству Президенту Турции Эрдогану как лидерам стран, которые исторически были защитниками гагаузского народа", – добавила она.

Напомним, Евгению Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева из-за того, что ее право выезда за границу ограничено, и приняли решение о 20-дневном аресте.

Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде. Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.