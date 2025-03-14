Топ-суд Румынии: Джорджеску сможет баллотироваться в президенты на следующих выборах

Конституционный суд Румынии разъяснил, что запрет на участие антизападного политика Келина Джорджеску в выборах президента не распространяется на следующие такие выборы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico, которое ознакомилось с опубликованным 13 марта обоснованием суда.

В румынском Конституционном суде объяснили, что Джорджеску было запрещено участвовать в майских выборах из-за "несоблюдения им правовых норм, касающихся избирательной процедуры, которая имеет важное значение для демократии и верховенства права".

В то же время обоснование объясняет, что "соответствие кандидатов конституционным принципам и ценностям" оценивается в каждом конкретном случае. А значит, Джорджеску имеет право баллотироваться в президенты в следующий раз.

Центральная избирательная комиссия Румынии запретила Келину Джорджеску участвовать в выборах президента после того, как постановила, что он нарушил избирательные правила в отмененном первом туре выборов в ноябре 2024 года.

Кроме того, в прошлом месяце прокуратура возбудила против Джорджеску уголовное дело, обвинив его в "подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя", поддержке фашистских группировок и ложных декларациях о финансировании избирательной кампании и раскрытии информации об активах.

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