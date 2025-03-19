Румынские ультраправые объединились вокруг одного кандидата в президенты

Румынский политик Джордже Симион в среду стал единственным кандидатом от ультраправых на президентских выборах в мае после того, как его политическая союзница по договоренности сняла свою кандидатуру.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Симион, лидер Альянса за объединение румын (AUR), и Анамария Гаврила, лидер Партии молодежи (POT), ранее совместно подали кандидатуры на президентские выборы.

Они договорились, что один из них снимет свою кандидатуру, если избирательные органы утвердят обе. В среду свою кандидатуру сняла Гаврила.

"Мы решили поддержать того, кто имеет больше всего шансов", – пояснила она в среду.

В свою очередь Симион заявил, что "сегодня, как никогда, Румыния нуждается в единстве своих национальных сил".

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил первый тур президентских выборов, сославшись на доказательства вмешательства со стороны России.

Победителю того тура выборов, антизападному политику и стороннику теорий заговоров Келину Джорджеску, запретили участвовать в повторных выборах президента.

Опрос общественного мнения, обнародованный в начале этого месяца, показал, что Симион выйдет во второй тур выборов, но отстает от Никушора Дана – центристского мэра Бухареста, который баллотируется как независимый кандидат.

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