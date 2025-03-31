США подтвердили гибель трех своих военных в Литве, четвертого ищут

Трех американских военнослужащих, которые исчезли на прошлой неделе на полигоне в Литве с бронемашиной M88 Hercules, нашли мертвыми 31 марта.

Это официально подтвердило командование Вооруженных сил США в Европе и Африке, пишет "Европейская правда".

Имена трех погибших в Литве военнослужащих США не разглашаются до сообщения родственникам. Поиски четвертого солдата до сих пор продолжаются, добавило командование.

Там уточнили, что американские солдаты были направлены в Литву в поддержку операции "Атлантическая решимость" и постоянно дислоцировались в штате Джорджия.

"Армия США и литовские власти расследуют причины случившегося. По мере поступления новой информации мы будем сообщать о результатах", – говорится в сообщении.

Об исчезновении четырех военных США с бронемашиной на полигоне в Литве стало известно 25 марта.

26 марта транспортное средство было обнаружено в болоте, с тех пор продолжались попытки поднять машину на поверхность. Ее удалось извлечь в ходе масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военных, а также специалистов других литовских служб.