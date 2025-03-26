Во время военных учений в Литве пропали четверо солдат США во время учений

Четверо американских солдат пропали без вести во время учений на востоке Литвы во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

Согласно сообщению Вооруженных сил Литвы, 25 марта в 16:45 поступило сообщение об исчезновении четырех американских солдат и одного гусеничного транспортного средства во время учений на полигоне имени генерала Жукаускаса в Пабраде.

Предварительная информация свидетельствовала об исчезновении трех иностранных военных, а их национальность не указывалась.

В тот же день к поискам пропавших были привлечены литовские и иностранные войска, а также вертолеты ВВС и Государственной пограничной службы.

Поисково-спасательная операция продолжается под руководством Вооруженных сил Литвы с привлечением дополнительных ресурсов Пожарно-спасательного департамента и других учреждений.

Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке также подтвердило, что четверо американских солдат пропали без вести.

Напомним, в феврале в Литве прошли учения членов Добровольческих сил национальной обороны, которые связаны с защитой линии электропередач Литвы с Польшей.