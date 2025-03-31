Ле Пен приговорили к домашнему аресту и запретили участие в выборах-2027

Французский суд приговорил лидера ультраправых Марин Ле Пен к 4 годам лишения свободы – двум условным и двум – ареста с электронным браслетом, и запретил участие в выборах следующие пять лет – что означает, что она не сможет бороться за пост президента в 2027 году.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Марин Ле Пен после признания виновной приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два – условных и два – так называемого жесткого срока (prison ferme), которые она сможет отбывать дома с электронным браслетом.

Кроме того, ей придется заплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Также Ле Пен запретили претендовать на выборные должности следующие пять лет. Если приговор не получится обжаловать, это ставит крест на ее планах в четвертый раз баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.

Политик вышла из зала до завершения оглашения приговора, ей не препятствовали.

Напомним, оглашение приговора по делу о хищении средств из бюджета Европарламента путем фиктивного трудоустройства помощников начали утром в понедельник. Ле Пен и ее соратников признали виновными. Суд по делу длился с 30 сентября 2024 года.

Первые сведения о возможных злоупотреблениях поступили от анонимного лица из Европарламента в мае 2015 года. Согласно этим утверждениям, 20 человек, оформленных на работу как помощники евродепутатов тогда еще "Народного фронта", де-факто занимали официальные должности в структуре партии и выполняли соответствующие задачи. Это противоречит правилу, что гонорары помощникам из бюджета Европарламента не могут использоваться как зарплата по контракту с соответствующей политсилой.