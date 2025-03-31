Ле Пен обжалует приговор суда, который закрывает ей дорогу к президентству

Ультраправый французский политик Марин Ле Пен обжалует приговор суда по делу о фиктивном трудоустройстве в Европарламенте, который запрещает ей избираться на государственные должности.

Об этом журналистам заявил адвокат Ле Пен Родольф Босселют, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Босселют заявил, что "мы будем подавать апелляцию" на приговор французскому политику.

По словам адвоката Ле Пен, его подзащитная, как и другие обвиняемые, "воспользовалась своим правом на защиту".

Напомним, в понедельник 31 марта огласили приговор по делу о фиктивном найме евродепутатами "Национального объединения" помощников в Европарламенте, которым выплачивали гонорары из предусмотренного на это бюджета органа, но на практике они выполняли другую работу для партии.

Подсудимыми по делу были девять евродепутатов политсилы, включая саму Ле Пен и двенадцать помощников, всех признали виновными в хищении публичных средств или принятии средств, полученных незаконным способом.

Суд пришел к выводу, что общие убытки от нарушений составляют 2,9 млн евро.

Марин Ле Пен приговорили к двум годам условного срока и двум – домашнего ареста с электронным браслетом, и 5-летнего запрета занимать выборные должности – что означает, что она не сможет баллотироваться в президенты на выборах 2027 года. Также ей придется заплатить 100 тысяч евро штрафа.

Правопопулистскую французскую партию "Национальное объединение" обязали уплатить штраф в размере 2 млн евро. За половину этого штрафа зачислят 1 млн евро средств, конфискованных в рамках расследования дела.