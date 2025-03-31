Фицо: фон дер Ляйен полчаса ругала меня, что я полный идиот

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо пожаловался на последний телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, который касался будущих тарифов США против ЕС.

Его слова на пресс-конференции 31 марта цитирует телеканал TA3, сообщает "Европейская правда".

По словам Фицо, во время разговора "Урсула меня очень ругала".

"Мол, Роберт, что ты наделал, зачем ты пошел на такие переговоры с этим Трампом. Она полчаса ругала меня, что я полный идиот", – рассказал он журналистам.

Дополнено 19:07. Позже Фицо написал, что его слова об "идиоте" были шуткой, но "словацкие СМИ и оппозиция не поняли этого".

В то же время премьер Словакии пообещал фон дер Ляйен, что будет активным в решении проблемы тарифов – которые, как ожидается, ударят прежде всего по автомобильному производству страны.

"Вскоре состоится встреча с производителями, мы очень внимательно выслушаем, какие меры они предложат, и снова профессионально предложим их Европейской комиссии, чтобы Европейский Союз вел переговоры и реагировал вместе", – добавил Фицо

Роберт Фицо неоднократно тиражировал пророссийские тезисы и шел на открытую конфронтацию с Украиной в вопросе транзита российского газа.

Недавно премьер-министр Словакии пригрозил заблокировать дальнейшие европейские санкции против России, если те, по его словам, будут угрожать мирному урегулированию войны в Украине.