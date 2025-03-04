Зеленскому "обидно" за ссору в США: готов работать под "сильным лидерством Трампа"

Президент Владимир Зеленский после многочисленных сигналов из США, что президент Украины должен извиниться за спор в Белом доме, заявил, что ему "жаль, что так произошло".

Об этом глава государства написал во вторник в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Президент подчеркнул, что Украина готова "как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир".

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира", – заявил Зеленский.

Он выразил готовность "работать быстро, чтобы закончить войну". Первыми этапами в этой связи, по словам президента, могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе и немедленное перемирие на море, "если Россия сделает то же самое".

"Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это", – написал Зеленский.

Он также отметил, что встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу "прошла не так, как предполагалось".

"Жаль, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", – написал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина готова подписать соглашение о минералах и безопасности "в любое время и в любом удобном формате".

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц ранее заявлял, что администрация США хочет услышать от президента Украины Владимира Зеленского, что он сожалеет о споре, который произошел в Овальном кабинете в прошлую пятницу.

Государственный секретарь США Марко Рубио также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться.