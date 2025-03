Трамп рассказал о "важном письме" от Зеленского: "Ценю, что он его прислал"

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ценит готовность президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение с США по добыче полезных ископаемых и сесть за стол переговоров под его руководством, чтобы приблизить долговременный мир с Россией.

Об этом Трамп сказал в своем обращении к Конгрессу США, сообщает "Европейская правда".

Глава Белого дома сообщил, что получил от Зеленского письмо, в котором президент Украины выразил готовность сесть за стол переговоров.

"Ранее сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным лидерством президента Трампа ради длительного мира", – процитировал Трамп письмо от президента Украины.

JUST IN: In his address to Congress, Pres. Trump said Ukrainian Pres. Zelenskyy sent him a letter today indicating that he was ready to come back to the negotiating table and was willing to sign an agreement to give the U.S. Ukraine's rare materials. https://t.co/P5MoAxDkHo pic.twitter.com/CsFJOF8yjf