Трамп рассказал о "важном письме" от Зеленского: "Ценю, что он его прислал"

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ценит готовность президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение с США по добыче полезных ископаемых и сесть за стол переговоров под его руководством, чтобы приблизить долговременный мир с Россией.

Об этом Трамп сказал в своем обращении к Конгрессу США, сообщает "Европейская правда".

Глава Белого дома сообщил, что получил от Зеленского письмо, в котором президент Украины выразил готовность сесть за стол переговоров.

"Ранее сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным лидерством президента Трампа ради длительного мира", – процитировал Трамп письмо от президента Украины.

JUST IN: In his address to Congress, Pres. Trump said Ukrainian Pres. Zelenskyy sent him a letter today indicating that he was ready to come back to the negotiating table and was willing to sign an agreement to give the U.S. Ukraine's rare materials. https://t.co/P5MoAxDkHo pic.twitter.com/CsFJOF8yjf – ABC News (@ABC) March 5, 2025

В письме, отметил Трамп, говорилось о том, что Украина очень ценит то, "как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость".

"Что касается соглашения о минеральных ресурсах и безопасности, Украина готова подписать его в любое удобное для вас время. Я ценю, что он (Зеленский) прислал это письмо", – сказал Трамп.

Он также заявил, что одновременно получает сигналы от России о том, что россияне готовы к миру. "Не было бы это прекрасно?" – риторически спросил Трамп.

Ранее во вторник Зеленский написал в Х (Twitter), что Украина готова подписать соглашение и вести переговоры о мире. Он также заявил, что ему "обидно" из-за спора в Белом доме, вспыхнувшего 28 февраля.

В то же время, по данным CBS News, американская сторона намерена изменить положения так называемого "соглашения об ископаемых", поскольку президент Трамп теперь стремится к "лучшей" сделке.