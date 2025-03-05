Трамп заявил, что США получат Гренландию "так или иначе"

Президент США Дональд Трамп подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы Гренландия отошла под контроль Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в обращении к Конгрессу во вторник, сообщает "Европейская правда".

В своей речи Трамп сказал, что у него есть послание для народа Гренландии.

"Мы решительно поддерживаем ваше право определять свое собственное будущее, и если вы решите, мы приветствуем вас в Соединенных Штатах Америки", – сказал Трамп.

NOW – Trump on taking Greenland: "I think we're gonna get it–one way or the other we're gonna get it." pic.twitter.com/V3ZK81gRCK – Disclose.tv (@disclosetv) March 5, 2025

Он сказал, что это "очень большой кусок земли" с "очень маленьким по численности населением", и что он "очень, очень важен для военной безопасности".

"Нам нужна Гренландия для национальной безопасности и даже для международной безопасности. Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться получить ее... Я думаю, что мы ее получим. Так или иначе мы ее получим", – заявил президент США, что вызвало смех у американских законодателей в зале.

"Мы обеспечим вам безопасность, мы сделаем вас богатыми, и вместе мы поднимем Гренландию до таких высот, которые вы никогда не считали возможными раньше", – добавил президент США.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что большинство гренландцев – против присоединения к США, хотя большинство выступает за возможную независимость от Дании.

Напомним, 11 марта в Гренландии состоятся выборы в законодательный орган острова.

Накануне выборов разведка Дании заявила, что отслеживает возможное иностранное вмешательство в выборы в Гренландии.