Трамп заявил, что США получат Гренландию "так или иначе"

Президент США Дональд Трамп подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы Гренландия отошла под контроль Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в обращении к Конгрессу во вторник, сообщает "Европейская правда".

В своей речи Трамп сказал, что у него есть послание для народа Гренландии.

"Мы решительно поддерживаем ваше право определять свое собственное будущее, и если вы решите, мы приветствуем вас в Соединенных Штатах Америки", – сказал Трамп.

NOW – Trump on taking Greenland: "I think we're gonna get it–one way or the other we're gonna get it." pic.twitter.com/V3ZK81gRCK