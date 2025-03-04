Bloomberg: решение Трампа о паузе в поставках оружия Украине касается и того, что в пути

Решение президента США Дональда Трампа поставить на паузу всю военную помощь Украине якобы касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова анонимного высокопоставленного чиновника в Пентагоне, пишет "Европейская правда".

Bloomberg через своего собеседника из Министерства обороны США, который попросил об анонимности, вслед за "Голосом Америки" и Reuters подтверждает информацию о том, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

По словам источника Bloomberg, это решение касается всей военной помощи США, "включая оружие, находящееся "в пути" на самолетах, судах, или то, что ожидало в транзитных зонах в Польше".

Перед этим неофициально сообщалось, что администрация Дональда Трампа прекратила финансирование покупки нового оружия для Украины и рассматривает возможность заморозить поставки оружия из американских запасов.

Украина может получать оружие от США несколькими способами, в частности через программу Foreign Military Financing, которая предоставляет кредиты и гранты странам на покупку оружия у американских оборонных компаний, а также через Инициативу по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, которая позволяет Пентагону покупать оружие для Киева, но пока на это средств нет.

Президентские полномочия на сокращение вооружений, позволяющие Министерству обороны отбирать вооружение непосредственно из собственных запасов, было наиболее значимым инструментом для вооружения Украины.

В понедельник в Белом доме должны были проводить совещание с рассмотрением вопроса о прекращении поставок с использованием президентских полномочий по сокращению вооружений.

Вечером в понедельник (днем по американскому времени) Трамп, говоря о потенциальном соглашении о завершении войны в Украине, предположил, что украинский президент может "не продержаться очень долго", если не захочет заключить соглашение о мире.

Также Дональд Трамп сказал, что не считает "мертвым" так называемое соглашение о недрах между Украиной и США, которое должны были подписать в Белом доме в пятницу.