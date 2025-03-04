Дуде "жаль", что США остановили поставки оружия Украине

Президент Польши Анджей Дуда выразил сожаление в связи с прекращением Соединенными Штатами предоставления военной помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в Нью-Йорке, сообщила канцелярия президента Польши.

Дуда выразил надежду, что это "элементы переговорной техники, и США поддержат Украину".

"Хорошо, чтобы президент Зеленский вернулся за стол переговоров. Я наблюдаю за ситуацией со спокойствием, но сожалею, что помощь США Украине была прекращена", – заявил польский президент.

Напомним, 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что пауза в военной помощи Соединенных Штатов Украине – временная, и связана с событиями в Белом доме в прошлую пятницу.

Зеленский после многочисленных сигналов из США, что президент Украины должен извиниться за спор в Белом доме, заявил, что ему "жаль, что так произошло".