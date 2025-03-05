Разведка Британии: РФ с начала года потеряла уже 90 тысяч военных

С начала 2025 года потери российской оккупационной армии в Украине составили уже 90 тысяч военных убитыми и ранеными.

Об этом говорится в обзоре британской разведки, который публикует пресс-служба британского Минобороны, сообщает "Европейская правда".

С момента вторжения в Украину Россия, вероятно, потеряла всего около 875 тысяч своих военных убитыми и ранеными.

Британская разведка приводит данные украинского Генштаба, согласно которым среднедневное количество российских потерь в феврале 2025 года составило 1255 человек, что является самым низким среднедневным показателем с августа 2024 года.

Общее количество российских потерь в феврале 2025 года составило 35 140 человек, что примерно на 13 тысяч меньше, чем в январе.

В разведке связывают уменьшение количества зафиксированных потерь оккупационной армии РФ со снижением темпов российских операций и наступательных действий.

"В марте 2025 года количество российских потерь, вероятно, будет продолжать составлять в среднем около 1000 человек в день при условии продолжения пехотных атак на нескольких направлениях", – говорится в обзоре.

Разведка Великобритании в одном из последних обзоров проанализировала состояние российской армии по состоянию на третий год полномасштабной войны против Украины и рассказала о ее потерях.

Также разведка Британии посвятила свой обзор данным российского независимого издания "Верстка" о том, что российское военное командование заставляет мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с Министерством обороны.