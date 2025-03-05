Розвідка Британії: РФ з початку року втратила вже 90 тисяч військових

З початку 2025 року втрати російської окупаційної армії в Україні склали вже 90 тисяч військових вбитими і пораненими.

Про це йдеться в огляді британської розвідки, який публікує пресслужба британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

З моменту вторгнення в Україну Росія, ймовірно, втратила загалом близько 875 тисяч своїх військових вбитими та пораненими.

Британська розвідка наводить дані українського Генштабу, згідно з якими середньоденна кількість російських втрат у лютому 2025 року становила 1255 осіб, що є найнижчим середньоденним показником з серпня 2024 року.

Загальна кількість російських втрат у лютому 2025 року становила 35 140 осіб, що приблизно на 13 тисяч менше, ніж у січні.

У розвідці пов’язують зменшення кількості зафіксованих втрат окупаційної армії РФ зі зниженням темпів російських операцій і наступальних дій.

"У березні 2025 року кількість російських втрат, ймовірно, продовжуватиме становити в середньому близько 1000 осіб на день за умови продовження піхотних атак на кількох напрямках", – йдеться в огляді.

Розвідка Великої Британії в одному з останніх оглядів проаналізувала стан російської армії станом на третій рік повномасштабної війни проти України та розповіла про її втрати.

Також розвідка Британії присвятила свій огляд даним російського незалежного видання "Верстка" про те, що російське військове командування змушує чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з Міністерством оборони.