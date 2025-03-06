Польша и Дания открыты к предложению Макрона по ядерному сдерживанию

Лидеры Польши и Дании выразили открытость к предложению президента Франции Эмманюэля Макрона обсудить, как ядерные силы сдерживания Франции могут защитить Европу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Франция является единственной ядерной державой Европейского Союза и одной из трех в НАТО – наряду с Соединенными Штатами и Великобританией.

В течение многих лет призывы Макрона обсудить этот вопрос с европейскими партнерами не находили отклика, поскольку европейские столицы считали, что они защищены ядерным сдерживанием Вашингтона.

Но сейчас переориентация президента США Дональда Трампа на Россию и угрозы вывести американские войска из Европы вызывают изменения в оборонной политике в Европе, в том числе в странах, исторически очень близких к США, таких как Польша и Дания.

"Французское предложение не новое. Эта тема неоднократно поднималась в разговорах со мной. Это то, что стоит рассмотреть", – сказал премьер-министр Польши Дональд Туск по дороге на саммит европейских лидеров в Брюсселе в четверг.

На вопрос журналистов, будет ли Дания открытой для размещения ядерного оружия на своей территории, премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила: "Это не то, над чем мы работаем, но вы не заставите меня стоять здесь и говорить "нет" чужим идеям. Сейчас все должно быть на столе".

Пока, однако, Макрон официально не предложил разместить французское ядерное оружие в других европейских странах.

Вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявил в прошлом месяце, что Берлину нужно будет поговорить с Парижем и Лондоном о том, "может ли совместное использование ядерного оружия или, по крайней мере, ядерная безопасность со стороны Великобритании и Франции распространяться и на нас".

Накануне в обращении к нации Эмманюэль Макрон подтвердил, что готов говорить о возможности защиты "ядерным зонтиком" Франции других европейских союзников.

В интервью, которое он дал 2 марта по пути на саммит европейских лидеров в Лондоне, Макрон допустил, что Франция предложит разместить свое ядерное оружие на территории союзников, чтобы заместить США.