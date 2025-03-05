Макрон повторил, что готов говорить о "ядерном зонтике" Франции для Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что готов говорить о возможности защиты "ядерным зонтиком" Франции других европейских союзников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в обращении к нации вечером 5 марта.

Французский лидер сказал, что видит особую роль Франции в усилиях по усилению автономности и обороноспособности Европы как страны с "самой эффективной армией в Европе" и ядерной державы.

Он отметил, что со времени, когда у Франции появилось ядерное оружие, это было ее полностью самостоятельным суверенным инструментом, который также играл роль в поддержании мира и безопасности на европейском континенте.

"Но в ответ на исторический призыв будущего канцлера Германии я решил начать стратегические дебаты относительно защиты нашим средством сдерживания наших союзников на европейском континенте. Что бы ни случилось, решение всегда было и будет в руках президента Республики", – заверил Макрон, отвечая на критику внутри страны, прозвучавшую после первых его слов о такой возможности.

В интервью, которое он дал 2 марта на пути на саммит европейских лидеров в Лондоне, Макрон допустил, что Франция предложит разместить свое ядерное оружие на территории союзников, чтобы заместить США. Также Макрон высказал мнение, что Европе пора увеличить расходы на оборону до 3-3,5% ВВП.

Напомним, 4 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ReArm Europe, которая может мобилизовать до 800 млрд евро на оборону.

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