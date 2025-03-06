Лавров назвал "ядерную риторику Макрона" угрозой для России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ядерная риторика президента Франции Эмманюэля Макрона представляет угрозу России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс"

"Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генштабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", – сказал он на пресс-конференции в Москве.

Лавров при этом напомнил, что Макрон "периодически заявляет, что он позвонит Путину, обязательно поговорит с ним": "такие возможности есть, никто не запрещает, наоборот, президент постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами".

В свою очередь пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков назвал ядерную риторику Эмманюэля Макрона очень конфронтационной и заявил, что от заявлений французского лидера складывается ощущение, что Париж стремится к продолжению войны.

"Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция действительно ищет продолжения войны", – отметил Песков.

"Более того, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и тому подобное. Это уже такая ядерная риторика, это претензия на ядерное лидерство в Европе. То есть это очень и очень конфронтационно", – подчеркнул он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне подтвердил, что готов говорить о возможности защиты "ядерным зонтиком " Франции других европейских союзников.

Макрон также объявил, что на следующей неделе в Париже планируют собрание начальников штабов армий тех европейских стран, которые потенциально готовы участвовать в европейском контингенте в Украине в рамках гарантий безопасности.

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