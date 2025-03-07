Орбан жалуется, что Европе становится еще дороже поддерживать Украину после смены курса США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжил критиковать политику большей части Европы в вопросе поддержки Украины и сетует, что после изменения политики США это будет стоить европейцам еще дороже.

Как сообщает Telex, об этом он говорил в утреннем эфире на Kossuth Radio, пишет "Европейская правда".

Орбан заявил, что "не видит рациональных причин" для позиции в поддержку, которую приняли остальные 26 стран-членов ЕС по итогам саммита 6 марта, поскольку продолжение поддержки Украины после изменения политики США означает еще большие расходы.

"Если европейцы продолжат тянуть это на себе, то наши последние копейки пойдут на эту войну", – сетует Орбан.

"Европейцы хотят давать деньги на содержание украинской армии. Во-вторых, Украина как государство не функционирует, поэтому надо финансировать и государство как таковое. В-третьих, теперь мы решили, что должны больше тратить и на себя, потому что наши армии слабые, наше вооружение недостаточное, Европе нужно усиливаться... А еще есть вопрос вступления Украины в ЕС, и это четвертая большая трата. И если все это добавить – таких денег просто нет. Их нет в Европе, и возможно, даже в Америке", – заявил венгерский премьер.

Он повторил свои постоянные заявления о том, что "Венгрия всегда выступала за мир" и что венгры "страдают от экономических последствий войны".

Также Орбан анонсировал опрос в Венгрии относительно поддержки членства Украины в ЕС.

Как сообщалось, Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.