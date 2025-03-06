СМИ: Британия провела переговоры с 20 странами о "коалиции желающих"

Британские чиновники провели 5 марта переговоры с представителями около 20 стран, заинтересованных в создании "коалиции желающих",

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, сообщил британский чиновник.

Премьер-министр Кир Стармер объявил, что Великобритания и Франция возглавляют проект, в рамках которого солдаты из группы стран могут быть направлены в Украину в качестве миротворцев.

Чиновник не сообщил, какие еще страны проявили заинтересованность в оказании поддержки, но добавил: "Это свидетельствует о готовности коалиции желающих собраться и желании ряда разных стран сыграть свою роль".

"Это все еще ранние стадии, и ситуация очень изменчива", – добавил он.

Россия заявила, что не примет европейских миротворцев в Украине.

2 марта премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине и Лондон будет играть в ней ключевую роль

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