Разведка Британии сообщила, как РФ принудительно раздает паспорта на оккупированных территориях

Разведка Великобритании посвятила свой обзор принудительной паспортизации украинцев, которую проводит РФ на оккупированных территориях.

Обзор опубликован в X (Twitter) британского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что 4 марта кремлевский правитель Владимир Путин заявил, что Россия завершила выдачу паспортов украинцам, проживающим на оккупированных территориях.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что украинцам на оккупированной территории было выдано 3,5 миллиона российских паспортов.

Россия обуславливает получение российских паспортов доступом к услугам в оккупированных регионах, включая социальные услуги, здравоохранение и финансовые услуги.

Наличие российского паспорта также делает возможным призыв в российскую армию, напоминает разведка.

Украинцам, не имеющим российского паспорта, также грозит конфискация их имущества властями, говорится в обзоре.

"Усилия России по обеспечению управления на незаконно оккупированной территории, а также по принуждению украинцев к получению российских паспортов свидетельствуют о неизменной приверженности высшего руководства России политике русификации и ее продолжении", – резюмировали в ведомстве.

В предыдущем обзоре говорилось, что с начала 2025 года потери российской оккупационной армии в Украине составили уже 90 тысяч военных убитыми и ранеными.

Также британская разведка проанализировала состояние российской армии по состоянию на третий год полномасштабной войны против Украины и рассказала о ее потерях.