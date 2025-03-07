Розвідка Британії повідомила, як РФ примусово роздає свої паспорти на окупованих територіях

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд примусовій паспортизації українців, яку проводить РФ на окупованих територіях.

Огляд опублікований в X (Twitter) британського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що 4 березня кремлівський правитель Владімір Путін заявив, що Росія завершила видачу паспортів українцям, які проживають на окупованих територіях.

Міністр внутрішніх справ Росії Владімір Колокольцев заявив, що українцям на окупованій території було видано 3,5 мільйона російських паспортів.

Росія обумовлює отримання російських паспортів доступом до послуг в окупованих регіонах, включно із соціальними послугами, охороною здоров'я та фінансовими послугами.

Наявність російського паспорта також є підставою для призову до російської армії, нагадує розвідка.

Українцям, які не мають російського паспорта, також загрожує конфіскація їхнього майна владою, йдеться в огляді.

"Зусилля Росії щодо забезпечення управління на незаконно окупованій території, а також щодо примусу українців до отримання російських паспортів свідчать про незмінну прихильність вищого керівництва Росії політиці русифікації та її продовження", – резюмували у відомстві.

У попередньому огляді йшлося, що з початку 2025 року втрати російської окупаційної армії в Україні склали вже 90 тисяч військових вбитими і пораненими.

Також британська розвідка проаналізувала стан російської армії станом на третій рік повномасштабної війни проти України та розповіла про її втрати.