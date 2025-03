Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих сообщила, что представители администрации Дональда Трампа на следующей неделе посетят Саудовскую Аравию для встречи с украинской делегацией, которая будет включать главу ОПУ Андрея Ермака.

Об этом она написала в четверг в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По данным журналистки, в Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Во вторник Рубио, Виткофф, Волц направляются в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с Ермаком", – написала Хайнрих.

