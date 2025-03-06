Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих сообщила, что представители администрации Дональда Трампа на следующей неделе посетят Саудовскую Аравию для встречи с украинской делегацией, которая будет включать главу ОПУ Андрея Ермака.

Об этом она написала в четверг в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По данным журналистки, в Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Во вторник Рубио, Виткофф, Волц направляются в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с Ермаком", – написала Хайнрих.

🚨BREAKING: Rubio, Witkoff, Waltz headed to Riyadh on Tuesday to meet with Ukrainians, including Yermak. – Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) March 6, 2025

Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, после которой США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

Напомним, в четверг спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что идея вернуться к "Стамбульским соглашениям", высказанная спецпосланником Трампа Уиткоффом, не является позицией администрации Трампа, и нужно разработать новый документ.

Келлог также заявил, что подход Дональда Трампа к российско-украинской войне предусматривает перезагрузку отношений с Россией.