Россиянин получил пожизненное заключение за убийство двух украинских военных в Германии

В Германии Региональный суд Мюнхена II приговорил к пожизненному заключению 58-летнего россиянина за убийство двух украинских военных в городе Мурнау.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Как отметил представитель суда, также была установлена особая тяжесть преступления, что означает, что досрочное освобождение 58-летнего осужденного практически невозможно.

Оба украинца лечились от полученных на войне против РФ ранений в клинике в Мурнау.

В начале судебного процесса по делу об убийстве в феврале россиянин признался в убийстве 36-летнего и 23-летнего украинцев.

Трое мужчин были хорошо знакомы и часто встречались для совместного употребления алкоголя – в том числе и в день убийства, когда они встретились в центре Мурнау.

По данным суда, между ними возникла ссора, и 36-летний мужчина также оскорбил 58-летнего.

После этого россиянин взял нож и нанес старшему украинцу несколько ударов в шею сзади. Затем обвиняемый нанес пять ударов ножом 23-летнему военному.

Напомним, информация о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурнау поступила около 17:20 27 апреля прошлого года. На время приезда медиков один из них уже умер. Второй, который тоже имел тяжелые ранения, вскоре умер в больнице.

Тогда россиянину избрали меру пресечения. По данным СМИ, на момент убийства он находился в состоянии алкогольного опьянения.