СМИ: Трампу недостаточно самого соглашения о минералах для возобновления помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять, что подписанного соглашения между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя администрации и еще одного американского чиновника, сообщает "Европейская правда".

Трамп хочет, чтобы соглашение, которое даст США долю в украинских минеральных ресурсах, было подписано. Но он также хочет увидеть изменения в отношении президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, в частности, готовность пойти на уступки, например, отдать территории России.

Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал определенное движение в направлении выборов в Украине и, возможно, ушел в отставку, сказали чиновники.

Выборы в Украине были приостановлены в соответствии с конституционным положением о военном положении, которое действует с момента вторжения России в 2022 году.

"Как продемонстрировал президент Трамп, зачитывая послание президента Зеленского на совместном заседании, украинцы достигли положительных сдвигов. Во время встреч в Саудовской Аравии на этой неделе мы надеемся услышать больше положительных сдвигов, которые, надеемся, в конце концов положат конец этой жестокой войне и кровопролитию", – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, отвечая на вопрос о требованиях Трампа.

Россия усилила атаки на Украину после того, как на этой неделе США приостановили обмен оборудованием и разведданными, что сделало пятницу одним из самых смертоносных дней для гражданского населения в этом году.

По словам американского чиновника и представителя администрации, США не имеют никаких признаков того, что пауза в обмене разведданными имела прямое влияние на российские атаки. По их словам, эти крупные атаки, вероятно, были спланированы до того, как прекратился обмен разведданными и помощь.

Республиканцы в Конгрессе оказывают давление на Белый дом, чтобы восстановить как помощь, так и разведку, и оба чиновника заявили, что они оптимистично настроены на то, что поток оружия и оборудования и обмен разведданными могут быть восстановлены уже на следующей неделе, особенно после того, как Зеленский заявил, что Украина "готова сесть за стол переговоров как можно быстрее".

Чиновники заявили, что США продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией оборонного характера – то есть информацией, которая помогает Украине самозащищаться от нападений – объясняя, что они все еще имеют обязанность предупреждать. Но они не предоставляют информации о нацеливании на российские цели. Это означает, что США могут предупредить Украину, когда разведка показывает, что россияне готовят нападение, но они больше не могут предоставить координаты нацеливания, чтобы Украина могла нанести удар первой.

США предоставляли Украине информацию о нацеливании, спутниковые снимки и разведданные о сигналах в течение большей части последних трех лет. Европейские союзники сейчас работают над тем, чтобы заполнить некоторые пробелы, но отсутствие американской разведки уже имеет влияние на Украину ежедневно, по словам западного чиновника.

"Каждый день наносит вред Украине, и каждый день дает России более выгодную позицию", – сказал чиновник.

Напомним, в пятницу, комментируя прекращение поставок помощи Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что "хочет остановить смерти".