Республіканці закликають Трампа відновити допомогу і обмін розвідданими з Україною

Законодавці-республіканці починають закликати президента США Дональда Трампа скасувати своє рішення щодо призупинення американської військової та розвідувальної допомоги Україні.

Про це йдеться у публікації The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Республіканці попереджають, що тривале зупинення американської допомоги у військових діях матиме серйозні згубні наслідки.

На їхню думку, Трамп мав право тимчасово припинити постачання зброї в Україну, щоб оцінити перебіг війни, чинити тиск на союзників по НАТО, і створити вікно для перемовин про мирну угоду між Україною і РФ.

Але водночас законодавці від Республіканської партії попереджають, що зупинка поставок зброї і боєприпасів на занадто довгий час може мати руйнівний вплив на боєздатність України, що підірве її важелі впливу в переговорах з Росією.

Крім того, вони наголошують на необхідності негайно відновити обмін розвідданими, оскільки, за словами законодавців, Сполучені Штати навряд чи виграють від позбавлення України критично важливої розвідувальної інформації з поля бою.

"Це тривога за український народ. Мене більше турбує, як до цього поставляться люди на полі бою", – сказав сенатор Том Тілліс, коментуючи паузу в американських військових поставках.

Тілліс попередив, що пауза в наданні допомоги, про яку було оголошено в понеділок, "може виявитися корисною для Путіна".

Тілліс сказав, що в України достатньо зброї та боєприпасів, щоб поки утримувати лінію фронту, але висловив сподівання, що пауза у військовій допомозі триватиме недовго.

Він сказав, що "не проти" паузи, якщо це буде короткострокова "переговорна тактика".

"Я сподіваюся і молюся, щоб вона була недовгою. Думаю, так і буде", – додав сенатор.

Голова Комітету Сенату з питань асигнувань Сьюзан Коллінз заявила, що виступає проти припинення військової допомоги.

"Я не думаю, що ми повинні призупиняти наші зусилля. Це українці проливають кров", – сказала вона, назвавши нинішній момент "критичним для України".

Лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тьюн підкреслив, що пауза у військовій допомозі Україні буде тимчасовою.

"Це пауза, що важливо, а не зупинка. Я думаю, що це частина переговорів. І я сподіваюся, що врешті-решт ми посадимо людей за стіл переговорів і зможемо домовитися про угоду, яка принесе мирне вирішення цього трирічного конфлікту, і, сподіваюся, буде поважати суверенітет українського народу", – сказав він.

Сенатор Ліндсі Грем також зазначив, що стурбований оголошеною Трампом паузою щодо обміну розвідданими з Україною.

"Я дуже стурбований цим у довгостроковій перспективі, – зауважив він.

Сенатор Джон Корнін, старший член Комітету Сенату з питань розвідки, сказав, що "розвідувальні дані, які ми надавали українцям, були дуже важливими для того, щоб вони могли продовжувати боротьбу".

"Я сподіваюся, що пауза буде скасована в якийсь момент", – заявив він.

Сенатор Майк Раундс, член Комітету з питань збройних сил, заявив, що не підтримує рішення про припинення обміну розвідданими з Україною, а також сподівається, що пауза у військовій допомозі Україні буде лише тимчасовою.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. Неофіційно повідомляють, що цей крок Вашингтона посилив тривогу серед союзників у НАТО щодо того, чи можна далі довіряти США.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.