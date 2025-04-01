У Трампа есть несколько кандидатов на должность постпреда в ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть несколько потенциальных кандидатов на должность посла США в Организации Объединенных Наций, среди которых Ричард Гренелл, бывший посол в Германии.

Об этом Трамп сказал в понедельник, его слова приводит агентство Reuters.

На прошлой неделе Трамп отозвал кандидатуру Элизы Стефаник на эту должность из-за опасений, что ее выход из Палаты представителей может угрожать большинству республиканцев.

Отвечая в понедельник на вопрос, кого он рассматривает вместо нее, Трамп сказал, что в этой должности заинтересованы 30 человек.

Он назвал Гренелла, который сейчас является специальным посланником его администрации, и Дэвида Фридмана – посла в Израиле во время первого срока пребывания Трампа в должности.

"У нас есть много людей, которые спрашивали об этом, хотели бы это делать: Дэвид Фридман, Рик Гренелл и, возможно, еще 30 человек. Всем нравится эта должность. Это должность, которая делает звезд", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли была послом США в ООН в течение первой части первого срока Трампа. В прошлом году она баллотировалась против Трампа на пост президента США от Республиканской партии и проиграла.