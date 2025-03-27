Трамп зняв кандидатку на посаду посла в ООН, бо боїться за голоси в Конгресі

Президент США Дональд Трамп оголосив про відкликання кандидатури конгресменки Елізи Стефанік на посаду посла при ООН, фактично визнавши проблеми з незначною республіканською більшістю в Палаті представників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Американський президент заявив, що попросив Стефанік, "як одного з моїх найбільших союзників, залишитися в Конгресі".

Хоча він і написав, що у Палаті представників його партія "має дуже міцну більшість", але виступив проти того, "щоб хтось інший балотувався на місце Елізи" Стефанік.

"Є й інші люди, які можуть добре працювати в Організації Об'єднаних Націй. Тому Еліза залишиться в Конгресі, приєднається до команди лідерів Палати представників і продовжить боротися за наш дивовижний американський народ", – додав Трамп.

Зазначимо, що президент США номінував Стефанік ще в листопаді 2024 року – через лічені дні після оголошення своєї перемоги на виборах.

Але її схвалення в Конгресі загальмувало через мінімальну перевагу республіканців у Палаті представників, яка стала б ще меншою, якби Стефанік пішла з палати.

Рішення Трампа, про яке американські ЗМІ повідомили раніше в четвер із посиланням на свої джерела, підкреслюють труднощі, які має його адміністрація в ухваленні деяких рішень свого порядку денного через Конгрес.

Тим часом нещодавнє опитування показало, що більшість американських виборців загалом розчаровані людьми, яких президент США Дональд Трамп обрав на ключові посади у своїй адміністрації.