Трамп має кілька кандидатів на посаду постпреда в ООН

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього є кілька потенційних кандидатів на посаду посла США в Організації Об'єднаних Націй, серед яких Річард Гренелл, колишній посол у Німеччині.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп сказав у понеділок, його слова наводить агентство Reuters.

Минулого тижня Трамп відкликав кандидатуру Елізи Стефанік на цю посаду через побоювання, що її вихід з Палати представників може загрожувати більшості республіканців.

Відповідаючи в понеділок на запитання, кого він розглядає замість неї, Трамп сказав, що в цій посаді зацікавлені 30 осіб.

Він назвав Гренелла, який зараз є спеціальним посланником його адміністрації, та Девіда Фрідмана – посла в Ізраїлі під час першого терміну перебування Трампа на посаді.

"У нас є багато людей, які запитували про це, хотіли б це робити: Девід Фрідман, Рік Гренелл і, можливо, ще 30 осіб. Всім подобається ця посада. Це посада, яка робить зірок", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі була послом США в ООН протягом першої частини першого терміну Трампа. Минулого року вона балотувалася проти Трампа на посаду президента США від Республіканської партії і програла.