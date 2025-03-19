Амстердам отказывает украинским беженцам из-за нехватки мест для убежища

Власти Амстердама в течение последних нескольких недель вынуждены отказывать украинским беженцам, поскольку в городе для них не хватает места.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NL Times.

За последние несколько недель Амстердам отказал десяткам украинцев в предоставлении убежища. Их переселение в другие города невозможно из-за того, что по всей стране есть только 35 мест для предоставления убежища, говорят местные власти.

Представитель властей Амстердама Рутгер Грут Вассинк заявил, что таким образом "мы отказываемся от украинского народа".

По его словам, центральное правительство Нидерландов делает недостаточно для того, чтобы помочь муниципалитетам в вопросе размещения украинских беженцев и недавно уменьшил сумму, которую городские власти получают в день на размещение одного украинца, с 61 до 44 евро.

Вассинк призвал министра убежища и миграции Нидерландов Маржолейн Фабер взять на себя ответственность за этот вопрос.

В феврале Фабер говорила, что украинцы, которые работают в стране, платят налоги и таким образом "делают максимальный вклад", должны получить возможность остаться в Нидерландах дольше.

По состоянию на ноябрь 2024 года в Нидерландах были трудоустроены почти 60% беженцев из Украины.