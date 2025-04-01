В Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП: четверо погибших

Утром во вторник, 1 апреля, на автобане вблизи австрийского населенного пункта Зеебенштайн в направлении Вены произошло серьезное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.

Об этом сообщает ORF со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".

Согласно данным правоохранителей, микроавтобус и грузовик столкнулись лоб в лоб. В результате аварии погибли четыре человека, еще шестеро пострадали, причем четверо из них – серьезно.

ORF

ORF

Как рассказали спасатели, некоторые пассажиры микроавтобуса оказались заблокированными, поэтому их пришлось освобождать с помощью специального оборудования.

По словам представителя полиции Иоганна Баумшлагера, грузовик, вероятно, выезжал с парковки, когда с ним столкнулся микроавтобус.

Он отметил, что в микроавтобусе находились граждане Украины. При этом представитель полиции уточнил, что речь не идет о контрабанде или погоне.

Всех пострадавших доставили в больницу. В операции были задействованы три вертолета, три бригады скорой медицинской помощи, девять спасательных машин и девять пожарных автомобилей.

Напомним, в середине февраля в ДТП попал автобус Киев-Кишинев, тогда пострадали 16 человек. Похожее ДТП произошло и в январе.