Более миллиона немцев поддержали петицию полиции о запрете пиротехники

Запущенная профсоюзом полиции Берлина (GdP) петиция о введении общенационального запрета на использование пиротехники в частных домах собрала более миллиона подписей.

Об этом GdP написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

На момент написания новости петицию о запрете пиротехники для частного использования в Германии подписали более 1,1 миллиона человек.

"Она продолжает набирать обороты – вы не можете ее больше не поддерживать, это демократический мандат", – добавили в профсоюзе полицейских Берлина.

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В петиции содержится призыв к запрету фейерверков на частных территориях, что станет "важным первым шагом к большей безопасности для экстренных служб в новогоднюю ночь".

"То, что мы испытали в прошлую новогоднюю ночь, выходит за любые рамки. Это массовое насилие против наших коллег должно прекратиться", – говорится в петиции.

Накануне Нового года и в новогоднюю ночь многие люди в Берлине получили ранения, некоторые из них – серьезные, из-за незаконных фейерверков. Пять человек в Германии погибли.

Ранее сообщалось, что немецкая полиция задержала 23-летнего влияльщика, который в новогоднюю ночь запустил фейерверк в сторону квартиры в Берлине.