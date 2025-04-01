Швейцария заморозила еще около $1,8 млрд активов России

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) заморозил еще около $1,8 млрд российских активов, общая сумма теперь составляет около $8,3 млрд.

Об этом сообщает Tages-Anzeiger со ссылкой на данные SECO, пишет "Европейская правда".

Как рассказали в SECO, сумма российских активов, замороженных в Швейцарии на конец марта 2025 года составляет около $8,3 млрд, что на $1,8 млрд больше, чем год назад.

Как отметили в швейцарском ведомстве, такое увеличение суммы связано с расследованием отмывания денег и дополнительным замораживанием.

В частности, информируется, что в прошлом году Генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное производство по подозрению в нарушении российских санкций и отмывании денег.

SECO отреагировал на это временным замораживанием средств на сумму 1,65 млрд швейцарских франков (около $1,8 млрд).

В то же время средства на общую сумму 60 млн швейцарских франков (около $67,9 млн) были разблокированы, поскольку не были соблюдены законодательные требования по замораживанию этих активов.

Также, как отмечается, изъяли из санкционного списка четыре объекта недвижимости и один новый объект был добавлен. Количество заблокированных объектов недвижимости в Швейцарии теперь составляет 14 в шести кантонах.

Как сообщалось, ЕС может направить на оружие Украине до 9 млрд евро за счет российских активов.

В то же время в ЕС остаются трудности с шагом к решению о конфискации росактивов, а не только использование доходов от них. В частности, противником решения остается Бельгия, на территории которой находится наибольшая доля замороженных российских активов.

Бельгийские чиновники аргументируют, что в случае конфискации активы перестанут генерировать доходы, из которых уже оплачивают поддержку Украины, и опасаются политико-правовых последствий этого решения.

Недавно СМИ писали, что в Сенате США направили Госдепу письмо с вопросами о том, как администрация президента Дональда Трампа планирует использовать имеющиеся финансовые рычаги давления на Россию, в частности замороженные активы.